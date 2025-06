Athletico analisa investida por Jemerson e Carballo; saiba o que diz o Grêmio 

Jemerson pode se despedir do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Athletico projeta investimentos para a sequência da Série B do Brasileirão. Na busca por reforços, os paranaenses analisam reforços no mercado. Segundo a imprensa de Curitiba, dois nomes do atual elenco gremista são analisados: Jemerson e Carballo.

O Grêmio não se opõe a uma possível negociação para uma saída do criticado zagueiro. Jemerson já disputou nove partidas pela Série A, ou seja, não poderia atuar no Brasileirão por outra equipe da primeira divisão. Essa proibição não existe para equipes de outras divisões.

Os dirigentes gremistas, no entanto, deixam claro que ainda não receberam nenhuma proposta oficial pelo zagueiro. Jemerson tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. O zagueiro de 32 anos perdeu muito espaço após a chegada do técnico Mano Menezes.

O outro nome analisado pelo Athletico Paranaense é o do volante Carballo. O uruguaio tem contrato de empréstimo terminando junto ao New York Res Bulls, equipe que disputa a MLS. O Grêmio ainda não definiu se, após o seu retorno ao clube, Carballo será utilizado por Mano.