Atacante celebra momento vivido no Grêmio: "Tenho aproveitado ao máximo cada minuto"

Contratado do Hercílio Luz, jogador defende o Tricolor desde 2023. Lucas Uebel / Gremio

André Henrique vive um novo momento no Grêmio. A partir da chegada do técnico Mano Menezes, o atacante voltou a ser utilizado e, após superar uma série de lesões, ganhou sequência.

Aos 23 anos de idade, subiu na hierarquia dos atacantes do elenco, superando o uruguaio Arezo, e substituindo Braithwaite nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

— Estamos numa sequência boa, subimos na tabela do Brasileirão e isso fez aumentar a nossa confiança. Individualmente, fico feliz de ter atuado nas últimas três partidas — afirmou, e continuou:

— Tenho aproveitado ao máximo cada minuto que o professor Mano Menezes tem me dado. Vamos trabalhar forte nessa parada para retornarmos ainda melhores, aumentando a nossa série invicta.

Mais de 50 jogos

Diante do Corinthians, na última rodada do Brasileirão antes da parada para o Mundial de Clubes, André Henrique superou a marca de 50 jogos com a camisa gremista.

— Sem dúvida, ultrapassar os 50 jogos com a camisa do Grêmio é um momento especial. Espero aumentar ainda mais o número de jogos aqui, pois é um clube no qual tenho um carinho enorme — destacou ele.

O camisa 77 está na terceira temporada de Arena. Depois de chegar do Hercílio Luz por empréstimo, em 2023, o jovem teve parte dos direitos econômicos comprados por 1,2 milhão de euros (R$ 6,4 milhões). Desde então, disputou 51 jogos e marcou sete gols.

O elenco gremista se reapresenta de um período de férias na próxima segunda-feira (23). A reaparição pública se dará na disputa da Recopa Gaúcha, contra o São José, no dia 8 de julho.