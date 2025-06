As três surpresas que podem aparecer na escalação do Grêmio contra o Corinthians

Mano Menezes pode repetir o time que venceu o Juventude. Duda Fortes / Agencia RBS

Dificilmente a escalação do Grêmio contra o Corinthians, na noite desta quinta-feira (12), não será esta: Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Alysson, Kike e Braithwaite.

É a chance de Mano Menezes repetir o time que venceu o Juventude na última partida. Por diferentes motivos, porém, três mudanças podem ocorrer.

Braithwaite fora?

No último jogo, no dia 1º de junho, Braithwaite sofreu uma entorse no tornozelo direito. Recuperado, ele voltou a treinar na última terça (10).

Mas o pouco tempo da retomada das atividades pode fazer com que o treinador escale André Henrique ou Arezo no lugar do dinamarquês, com chances maiores para o primeiro.

Villasanti no banco?

Na terça (10), Villasanti atuou cerca de 60 minutos na derrota do Paraguai para o Brasil, em São Paulo. Caso sinta o desgaste físico pelo curto período de descanso, Ronald é opção.

Sem Gustavo Martins?

Na lateral direita, Gustavo Martins assumiu a titularidade a partir de boas atuações nas últimas partidas. Antes dele, porém, outra improvisação ocorreu com o volante Ronald, o que não pode ser descartado para o jogo contra os paulistas.

Grêmio e Corinthians se enfrentam às 20h desta quinta (12), na Arena. Tricolor pode chegar a três vitórias consecutivas pelo Brasileirão e encostar no G-6.