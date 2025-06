As três contratações que Mano Menezes espera para completar o grupo do Grêmio

Treinador falou com exclusividade aos veículos do Grupo RBS. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio vai atrás de, no mínimo, mais três reforços para Mano Menezes. O técnico espera peças com características diferentes para completar o grupo de jogadores para o restante de 2025.

Pelas conversas com a direção, o técnico mapeou a necessidade de alguns acréscimos. Um zagueiro destro, um volante camisa 5 e um meia-atacante.

— Quando você quer jogar com tripé no meio campo, com dois médios, você tem que ter um cabeça de área, um jogador que saiba fazer, que seja especialista para fazer essa função. E é esse jogador com característica que a gente está estudando para colocar no elenco — projetou o treinador em entrevista exclusiva para veículos do Grupo RBS.

No momento com Wagner Leonardo e Kannemann como titulares, com Jemerson e Gustavo Martins de alternativas, o Grêmio também mapeia no mercado opções de reforço para a defesa.

— Nós queremos trazer um zagueiro que jogue dos dois lados, com característica predominantemente destro — disse Mano.

O meio-campo, que já recebeu Alex Santana, também deve ter outro jogador buscado. Atualmente com Alysson como a escolha para a função que quarto jogador de meio, essa peça ainda será procurada pela direção.

