Uruguaio nunca conseguiu uma sequência como titular do Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O centroavante Matías Arezo, mais uma vez, se manifestou sobre a possibilidade de voltar ao Peñarol. O atacante revelou manter conversas com o presidente sobre um retorno. Reserva no Grêmio, o atleta de 22 anos deseja atuar frequência para disputar a Copa do Mundo de 2026. No Uruguai, teria menor concorrência.

Arezo deu entrevista à Rádio El Espectador na manhã desta quarta-feira (18). Ele aproveita férias em Punta Cana, na República Dominicana, e viajará a Montevidéu nesta tarde para os últimos dias de descanso antes da volta aos treinamentos no CT Luiz Carvalho.

O uruguaio perdeu espaço no Tricolor, já que é reserva de Braithwaite e vê André Henrique ser a primeira opção do banco. Por isso não descarta a volta ao clube de origem:

— Ninguém precisa me pressionar para chegar ao Peñarol. Todos sabem o quanto eu amo o clube. Mas eles precisam fazer a parte deles pelo Grêmio, que é dono da minha transferência.

Preciso jogar para poder provar meu valor e abrir as portas para entrar na seleção novamente. AREZO Projetando seu sonho de jogar a Copa do Mundo de 2026

E deixou um mistério no ar:

— Vir para o Peñarol não depende de mim. É uma negociação que precisa acontecer entre os clubes. Falo com o Ruglio (Ignacio, presidente do clube) com frequência. Ele já sabe o que precisa fazer para me contratar. Sempre fui muito direto com ele — complementou.

Disputar o Mundial de 2026 é seu grande objetivo. No Peñarol, imagina ter menor concorrência:

— Preciso jogar para poder provar meu valor e abrir as portas para entrar na seleção novamente. Sem continuidade é impossível pensar na Copa do Mundo do ano que vem.

Arezo foi contratado, em julho de 2024, por 3 milhões de euros – referente a 50% dos direitos econômicos. O jovem tem seis gols marcados, todos na atual temporada, em 35 partidas. O vínculo tem duração até dezembro de 2028.