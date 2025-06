Arena projeta 23 mil torcedores para Grêmio x Corinthians

Grêmio x Corinthians , às 20h de quinta-feira (12) na Arena, deve ter cerca de 23 mil torcedores . É o que projeta a administradora do estádio para a partida pelo Brasileirão.

O jogo é o último do Tricolor antes da parada para o Mundial de Clubes. O próximo compromisso será no dia 8 de julho , quando o time de Mano Menezes recebe o São José pela Recopa Gaúcha .

O confronto com os paulistas tem promoções para o público. Torcedores que comprarem um ingresso com valor inteiro para o setor Gramado Leste terão direito a outro ingresso para um acompanhante. E quem pagou entre R$ 180 e R$ 200 para acompanhar o Tricolor na partida contra o Juventude, no Jaconi, também tem direito a uma entrada.