Arena Porto-Alegrense divulga nota sobre sua relação com o Grêmio

Após o Grêmio ter apresentado aos seus conselheiros detalhes da relação conflituosa com a Arena, a gestora do estádio respondeu através de uma nota oficial.

Na manifestação, a administração do estádio afirmou ter compromisso com o cumprimento "responsável e profissional" do contrato estabelecido com o Grêmio e enfatizou que o acordo envolve tanto o objeto do contrato quanto o respeito ao sigilo pactuado entre as partes.

No comunicado, a Arena aponta que não utilizará a imprensa para "rebater acusações ou alimentar polêmicas" e afirmou que "questionamentos sérios serão tratados de forma técnica e profissional, no ambiente adequado, sempre considerando fatos verídicos, documentos e a legislação vigente".

Aos seus conselheiros, o Grêmio afirmou que o maior problema é a "troca de chaves" do Olímpico para a Arena, assunto que está na Justiça.

Além disso, a gestão do Tricolor afirma que, entre 2022 e 2023, a Arena enviou "sem justificativa" mais de R$ 50 milhões para empresa SMART Arenas Gestão de Instalações Esportivas.

Por fim, um laudo de 2023 apresentado pelo Grêmio apresenta um déficit de R$ 30 milhões em manutenções.

Veja a nota na íntegra

Diante das recentes manifestações públicas envolvendo a gestão da Arena do Grêmio, a administração reitera seu compromisso com o cumprimento responsável e profissional do contrato celebrado com o Grêmio, tanto sob o aspecto do seu objeto, como também do respeito ao sigilo entre as partes pactuado.

A Arena, portanto, não utilizará a imprensa como espaço para rebater acusações ou alimentar polêmicas.

Os questionamentos sérios serão, como sempre foram, tratados de forma técnica e profissional, no ambiente adequado, sempre levando em conta fatos verídicos, documentos e a legislação.

Seguiremos focados em entregar resultados concretos, que podem ser aferidos, e não em criar narrativas.

Após a maior enchente da história do Estado, a Arena está em pleno funcionamento, atendendo aos padrões exigidos pelas entidades que regulamentam as competições e equiparadas aos melhores equipamentos desportivos do pais.

A Arena reafirma que seguirá atuando com respeito institucional e responsabilidade na condução de seus contratos, preservando sua missão e sua reputação.