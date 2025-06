"Aprendi muito no Grêmio e sou grato pelo que vivi no Brasil", diz Luis Suárez às vésperas de estreia no Mundial de Clubes

Com um sorriso no rosto, foi assim que Luis Suárez avaliou a sua passagem pelo Tricolor em 2023, em uma rápida e concorrida entrevista coletiva concedida às margens do gramado do CT do Inter Miami, nesta sexta-feira (13), véspera da estreia do clube norte-mericano no Mundial de Clubes, contra o Al-Ahly-EGI.