Após pedida alta do Lyon por Adryelson, Grêmio intensifica negociações com outros zagueiros

Adryelson defendeu o Botafogo em 2024. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

A tentativa do Grêmio por Adryelson esfriou a partir da contraproposta feita pelo grupo Eagle para liberar o zagueiro, que pertence ao Lyon. O clube francês é gerido pelo empresário John Textor, dono do Botafogo.

Para negociar o zagueiro com o Tricolor, Textor pediu uma compensação de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) mais o repasse de Gustavo Martins ao Botafogo. Este molde de negócio não agradou ao Grêmio.

A direção do Tricolor tentou abater parte do montante a ser investido abrindo mão de valores que tem a receber do Botafogo. Os gaúchos abateriam parcelas das vendas de Nathan Fernandes aos cariocas e de Cuiabano ao Nottingham Forest. A proposta não foi aceita pelos agentes de Textor.

Agora, o Grêmio parte para outros nomes no mercado. A reportagem de Zero Hora apurou que a direção negocia com outros dois zagueiros, que o clube mantém os nomes sob sigilo.

Um dos nomes sondados recentemente foi o do gaúcho Andrei Girotto, de 33 anos, que atua no Al-Taawoun, da Arábia Saudita. Porém, o defensor permanecerá no Oriente Médio.

Além de um zagueiro destro, que atue nos dois lados da defesa, a outra prioridade do Grêmio é um primeiro volante. Nas últimas horas, o Tricolor encerrou as negociações com o Juventude por Caique, em função dos valores pedidos.