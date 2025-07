Após folga, Grêmio realiza atividades no campo com a participação de atletas recuperados de lesões

Após o domingo (29) de folga, o grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou na tarde desta segunda-feira (30). O técnico Mano Menezes comandou um trabalho técnico de portões fechados no CT Luiz Carvalho.

O treinador conta com reforços importantes nas atividades. Serrote, Edenilson e Monsalve estão recuperados de suas lesões e participam normalmente dos treinamentos com bola. Esses três jogadores estarão à disposição para a partida contra o São José , dia 8 de julho, na Recopa Gaúcha.

Neste período de intertemporada, a comissão técnica gremista vem dividindo os trabalhos entre treinamentos físicos e com bola. Nos próximos dias, no entanto, o treinador deverá intensificar os trabalhos técnicos para o compromisso diante do São José.

O próximo treinamento gremista está marcado para a tarde desta terça-feira (1), às 15h, no CT Luiz Carvalho. A partida de retomada do Brasileirão vai acontecer somente no dia 13 de julho, contra o Cruzeiro, no Mineirão.