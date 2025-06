Após dar sinais de recuperação, Cristaldo busca ser peça fundamental no Grêmio de Mano Menezes

Cristaldo participou da origem do gol de Cristian Olivera. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A vitória sobre o Juventude ofereceu uma fartura de boas notícias para o Grêmio. Uma das mais importantes, e talvez a mais comemorada internamente no clube, foi a atuação de Franco Cristaldo.

Depois de muitos jogos com rendimento considerado insuficiente, o meia comandou o ataque da equipe no Alfredo Jaconi. Um sinal de que o argentino caminha para recuperar o protagonismo dos outros anos no clube.

O bom rendimento na Serra Gaúcha colocou o camisa 10 gremista na seleção da 11ª rodada do Brasileirão, de acordo com o portal Sofascore. Mas o que dá traz esperanças de que os dias de dificuldades do argentino estão cada vez mais no passado é algo que vai além das estatísticas.

Para Mano Menezes, a evolução do meia é sintoma de que o time todo está melhor.

— Cristaldo é um jogador muito específico. Não pode baixar tanto no campo, não é um jogador de força. De transporte de bola. Mas se nós conseguirmos levar a bola até ele, pode ser decisivo para a equipe explicou Mano Menezes, em sua entrevista coletiva, e seguiu:

— Toda vez que a bola passou no pé, aproximou uma jogada de qualidade. Quando não estamos bem, a ansiedade de querer ajudar atrapalha. Foi decisivo para a gente hoje.

Autoavaliação

O jogador também falou sobre a boa atuação. Na avaliação do próprio Cristaldo, a vitória do Juventude resgatou alguns dos melhores momentos que apareceram ao longo do ano.

— Acredito que foi uma vitória merecida, um dos melhores jogos nossos. Fazia tempo que não ganhávamos aqui, era uma vitória importante pra nós e para nossa torcida — projetou.

Colunista do Pioneiro e comentarista da Rádio Gaúcha Serra, Maurício Reolon apontou o rendimento coletivo como um dos motivos para o crescimento do camisa 10 do Grêmio. Uma atuação facilitada pelos pontas Cristian Olivera e Alysson. Além da segurança dada por outras alterações feitas pela comissão técnica de Mano.

— Acredito que o jogo do Cristaldo e do Grêmio como um todo foi facilitado pela vantagem logo cedo e a fragilidade do Juventude para marcar e construir. Com mais liberdade, Cristaldo conseguiu cumpriu com seu papel de ligação entre meio-campo e ataque, mas não foi brilhante — apontou Reolon, e exemplificou:

— Um exemplo disso foi a furada que virou assistência no gol de Kike Oliveira. Peças como Alysson, Gustavo Martins e o próprio Kike Oliveira tiveram papel mais decisivo na construção do resultado.

Apesar da vitória, e a confirmação dos sinais de recuperação, Cristaldo não tem titularidade garantida para o restante do ano. Além do retorno de Monsalve para o grupo de jogadores disponíveis, o argentino atraí o interesse de clubes do Exterior.

Clubes do México, dos Estados Unidos e de outros mercados já fizeram sondagens pelo atleta de 28 anos. Em Porto Alegre desde dezembro de 2022, o camisa 10 gremista tem contrato com validade até dezembro de 2026.

Números de Cristaldo na vitória sobre o Juventude

1 assistência

1 grande chance criada

6 passes decisivos

91% acerto no passe

42% acerto no cruzamento

2/2 finalizações no gol

1/1 drible certo

*Dados do Sofascore