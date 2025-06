Antes de voltar ao Grêmio, Carballo se despede dos EUA como titular

Clube americano não renovou o empréstimo do jogador. New York Red Bulls / Divulgação

Felipe Carballo realizou sua despedida do New York Red Bulls como titular. Antes de retornar ao Grêmio, o volante uruguaio atuou por 58 minutos no empate por 2 a 2 com o Minnesota United, na noite deste sábado (28).

No dia anterior à partida, o técnico Sandro Schwarz antecipou que o atleta não teria seu contrato de empréstimo renovado com o clube americano e, desta forma, faria o último jogo pela Major League Soccer (MLS).

A equipe de Carballo abriu o placar com o meia sueco Forsberg, mas sofreu o empate com gol do italiano Yeboah, em lance que o uruguaio levou um "chapéu" do argentino Joaquín Pereyra na entrada da área. Esteve em campo na virada dos visitantes e, substituído aos 13 minutos do segundo tempo, viu do banco de reservas o time da casa empatar nos minutos finais com o camaronês Choupo-Moting.

Durante o período em que esteve nos Estados Unidos, desde agosto do ano passado, o volante disputou 26 jogos, sendo titular 18 vezes, anotando dois gols e dando uma assistência.

O futuro de Carballo ainda não está definido. Vinculado ao Tricolor até dezembro de 2026, ele deve se reapresentar no CT Luiz Carvalho para ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Porém, não se descarta negociá-lo caso surja um interessado.