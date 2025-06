"Amor vence pela insistência": como os gremistas celebraram o Dia dos Namorados na Arena

Nada separa o que o Grêmio uniu. Nem mesmo o frio ou a fase longe do ideal. Quem discordar comprará briga renhida com os serelepes Leandro Soares e Vitória de Lima , um dos tantos casais de gremistas que trocaram um jantar romântico pelas cadeiras geladas da Arena para assistir ao empate entre Grêmio e Corinthians na noite deste Dia dos Namorados.

Dos olhos do escrevente saíam faíscas apaixonadas pela pedagoga e pelo presente recém recebido. Ele ganhou um novo manto gremista para vestir nos dias de jogos . Modernos, admitem formar um trisal. O terceiro elemento atende pelo nome de Grêmio Football Porto-Alegrense, que ficou em dívida na noite de quarta-feira (12) , afinal o empate em 1 a 1 com o Corinthians não havia sido o presente combinado.

— Nossa fase (como casal) é muito melhor do que a do Grêmio, afinal não temos o Jemerson na relação — brinca Leandro.

Ir à Arena foi uma prova de amor, entre eles e o Grêmio. Jogo com menor apelo, eles não tinham ônibus para voltar para casa. Também não são proprietários de carro. O jeito foi conseguir um emprestado com o cunhado de Vitória.

— Não. Vou esperar o Grêmio melhorar. Tem que ser em um dia com estádio lotado — argumenta Leandro, em uma noite em que a Arena do Grêmio não recebeu de nenhum gremista para fazer um pedido oficial de casamento no telão do estádio.