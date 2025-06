Alex Santana fala da importância de Felipão para sua chegada ao Grêmio: "Queria trabalhar com ele de novo"

Alex Santana foi apresentado nesta quarta-feira. Saimon Bianchini / Agência RBS

Com passagem por Athletico-PR e Corinthians, e revelado pelo Inter, Alex Santana não precisa de muitas apresentações. No começo da tarde desta quarta-feira (25), o novo meio-campista do Grêmio recebeu a camisa 80 do vice de futebol Alexandre Rossato e falou um pouco mais de suas credenciais.

O jogador se disse polivalente, com capacidade para atuar em qualquer uma das posições do meio-campo. Ele revelou a importância de Felipão para a sua vinda para Porto Alegre. Os dois trabalharam juntos no Athletico-PR, em campanha que chegou à final da Copa Sul-Americana, em 2021.

Emoção na família

— Foi um caminho muito bom traçado por ele (no Athletico-PR). quando ele me ligou, Eu estava no Corinthians e ele falou da possibilidade do Grêmio. Não pensei duas vezes. Disse: "quero trabalhar contigo novamente". Meu sogro e meu cunhado são gremista. Meu sogro ficou bastante emocionado — comentou.

O contrato entre Alex Santa e o Grêmio é de empréstimo até o fim do ano. Ele pertence ao Corinthians, onde atuou menos do que o desejado.

Avaliação

Porém, ele não classifica como ruim a sua passagem pelo clube paulista.

— Não é que eu não performei. Fomos campeões paulistas. Não foi uma passagem ruim, mas o treinador tem suas preferencias — explicou.

Revelado pelo Inter, vou direto sobre a passagem pelo rival.

— Não vou ser o primeiro nem o último a atuar pelos dois.

Assista à apresentação