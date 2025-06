Alex Santana desembarca em Porto Alegre, mas precisará esperar até julho para estrear pelo Grêmio

Volante é o primeiro reforço do Tricolor para o segundo semestre. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Alex Santana já está em Porto Alegre. Vindo de São Paulo, o volante desembarcou no aeroporto Salgado Filho na manhã desta quinta-feira (5) para realizar exames médicos, assinar contrato e ser anunciado como o primeiro reforço do Grêmio para o segundo semestre.

Mas, apesar de chegar durante a janela do Mundial de Clubes, o jogador não poderá estrear já na próxima rodada do Brasileirão. Isso porque o atleta chega emprestado pelo próprio Corinthians, adversário gremista no dia 12 de junho, na Arena.

No acordo entre as partes, ficou estipulado que o atleta não enfrentará seu ex-clube. Desta forma, Alex Santana precisará esperar até a volta da parada para ficar à disposição do técnico Mano Menezes. A partida, válida pela 13ª rodada, ainda não tem data definida, mas será disputada na semana do dia 12 de julho, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O atual prazo de contratações foi criado pela Fifa para que os clubes que disputarão o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, possam inscrever reforços. Para não desequilibrar o campeonato nacional, a CBF estendeu o benefício a todas as equipes da Série A.

A janela de transferências oficial só será aberta no dia 10 de julho, permanecendo aberta até 2 de setembro.