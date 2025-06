A lista de jogadores oferecida pelo Grêmio ao Juventude por Caíque

Nathan agrada ao Juventude. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Uma nova reviravolta na negociação entre Grêmio e Juventude aconteceu, na segunda-feira (23), pela transferência de Caíque da serra gaúcha para Porto Alegre. Agora, os clubes encaminharam o desfecho positivo com valores financeiros e também troca de até dois jogadores. O Tricolor enviou uma lista de possibilidades de inclusão de nomes para selar o acordo.

A proposta gremista envolve R$ 5 milhões e a ida de dois atletas para o alviverde ceder o meio-campista de 29 anos. Um já está acertado: Luan Cândido, terceira alternativa da lateral-esquerda, que teve poucos minutos na Arena. Ele deverá ter sequência no Alfredo Jaconi. O Bragantino, detentor dos direitos econômicos, já sinaliza positivamente para a operação.

Nomes que podem entrar na negociação

O segundo nome ainda não está definido. O Grêmio enviou algumas alternativas de jogadores que não atuaram em sete partidas na Série A. João Lucas, lateral-direito, é um pedido do próprio Juventude, mas o retorno do ala à serra não deverá acontecer por desejo do profissional. Logo, por enquanto, a situação está descartada.

Outros três atletas foram oferecidos como o de Adriel, cedido por empréstimo até o final da Série B ao Athletic-MG, o meia Nathan e o atacante André Henrique. Contatos prévios são realizados com os jogadores e estafes para tentar viabilizar as transferências.

Outros nomes também despertam o interesse do Juventude, mas as saídas são rechaçadas pelo Grêmio em virtude do aproveitamento em Porto Alegre, mas também perspectivas de vendas para o mercado do exterior nas próximas janelas de transferências.

O Tricolor se comprometeu nas tratativas para bancar os salários durante os meses de empréstimo ao Juventude. Adriel, por exemplo, voltou a atuar nas últimas rodadas da Segunda Divisão, enquanto os outros dois jogadores, que segundo apurou Zero Hora, agradam ao clube de Caxias do Sul.