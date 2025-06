A frase dita por Cuéllar que empolgou Mano Menezes 

Mano Menezes concedeu entrevista exclusiva ao Grupo RBS nesta semana. Duda Fortes / Agencia RBS

Gustavo Cuéllar receberá uma atenção especial do Grêmio durante a parada do calendário. Em recuperação de uma lesão na panturrilha, o volante empolgou Mano Menezes ao fazer uma confissão sobre os treinos nos últimos clubes.

A revelação foi feita pelo técnico em entrevista exclusiva aos veículos do Grupo RBS na última quinta-feira (5).

— Hoje, ele fez uma observação que dá uma ideia de que podemos ter o jogador que queremos. Ele disse que nunca trabalhou força nos últimos dois anos como tem trabalhado nas últimas duas semanas — contou Mano.

— Então, o jogador precisa e vai ter que estar bem preparado para ser o cara que todo mundo sabe que ele tem capacidade e provou por onde passou. É um jogador relativamente jovem para os tempos de hoje, um atleta com 28, 29, 30 anos pode estar no auge do seu rendimento. É esse jogador que nós queremos ter e acredito seriamente que vamos ter — complementou.

O treinador explicou como serão os treinos de força que o grupo gremista fará e comparou com a metodologia de trabalho aplicado por Gustavo Quinteros.

— É questão de academia mesmo. Pode ser na academia e no campo. Alguns profissionais trabalham menos, os portugueses por exemplo. Mas eles trabalham, não é verdadeiro que eles não trabalham. Tem que fazer força, não tem jeito. Os argentinos trabalham menos, por exemplo, a escola argentina. Todas as vezes que trazemos um jogador argentino, ele tem um período mais longo de adaptação porque ele precisa fazer isso para render. O jogador sente bastante essa mudança da metodologia. Então, é o que estamos fazendo agora com cuidado e tivemos mais ainda porque tínhamos muitos jogos para jogar e não podíamos machucar os jogadores. Mas, a gente sempre trabalha no Brasil com um nível de força bastante alto para sustentar — detalhou.