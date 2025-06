A análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Juventude; veja vídeo

Pênalti ocorreu no início da partida.

O primeiro tempo do confronto entre Juventude e Grêmio teve um lance polêmico logo aos 10 minutos. Depois da fazer a defesa em cabeçada de Gustavo Martins, o goleiro Marcão atingiu com o cotovelo o rosto de Kannemann.

No campo, o árbitro Raphael Claus não sinalou a penalidade máxima. No entanto, Daiane Muniz, responsável pelo VAR, recomendou ao paulista rever o lance na área do time de Caxias.