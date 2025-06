35 jogos e seis gols: os números de Arezo com a camisa do Grêmio 

Arezo quer voltar ao Peñarol. Jefferson Botega / Agencia RBS

O centroavante Matías Arezo já demonstrou publicamente o seu desejo em deixar o Grêmio. Essa vontade existe pelo fato de ele não ser regularmente utilizado no time. Desde agosto de 2024 atuando pelo clube, o camisa 19 acumula 35 jogos neste período.

O uruguaio nunca conseguiu se afirmar no ataque Tricolor. Desses 35 jogos, Arezo foi titular em 12. São 1.165 mil minutos em campo, com apenas seis gols marcados neste período. Isso dá uma média de um gol a cada 197 minutos jogados.

O recorte da atual temporada é contemplado por 23 jogos. Os seis gols marcados pelo uruguaio ocorreram justamente neste período e estão divididos da seguinte forma: 2 gols no Gauchão; 2 na Sul-Americana e um gol na Copa do Brasil e um no Brasileirão.

— Arezo teve chance suficiente em 2025 e se desescalou. Com Renato Portaluppi, poderia até se queixar de pouca oportunidade. Com Quinteros e Mano, não. Do que prometia no Peñarol ao que entrega hoje no Grêmio, houve involução. Se Arezo decidir sair, não haverá prejuízo técnico para o clube — opina o comentarista Maurício Saraiva.

A situação envolvendo o futuro de Arezo no Grêmio passa por um acordo entre o Tricolor e o Peñarol-URU, seu ex-clube. Os dirigentes deixam claro que não existem jogadores inegociáveis, mas para uma saída do centroavante os uruguaios precisariam fazer uma oferta de compra do atleta de 22 anos. Ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2028.

Os números totais de Arezo no Grêmio:

35 jogos (1181 minutos)

6 gols

2 assistências

1 expulsão (CSA)

1 pênalti perdido (Sportivo Luqueño)

Em 2025