Volpi questiona decisão da arbitragem em Grêmio e CSA: "Inadmissível que o árbitro tenha a capacidade de anular o gol"

Volpi foi praticamente um espectador na noite desta terça-feira (20). Duda Fortes / Agencia RBS

A noite desta terça-feira (20) não acabou da forma como o torcedor do Grêmio desejava. Depois de perder em Maceió por 3 a 2 para o CSA, o Tricolor não conseguiu sair do 0 a 0 na Arena e foi eliminado da Copa do Brasil.

Além da atuação abaixo da esperada, o time de Mano Menezes ainda teve um gol anulado de forma polêmica no final da partida. A bola que Aravena botou para a rede levaria a decisão da vaga para as oitavas de final para os pênaltis.

Após a eliminação, o goleiro Tiago Volpi reconheceu a frustração pela saída precoce do torneio mata-mata, mas fez críticas ao árbitro.

— Para a gente é uma decepção muito grande. É um absurdo o que aconteceu. Anular um gol desse aí quando não há um contato. É indignante. Não muda a frustração de todos. A raiva da torcida com a gente não muda. É inadmissível que o árbitro tenha a capacidade de anular o gol. Existe a nossa culpa — desabafou o camisa 1, que continuou:

— A gente fala entre a gente. Além de jogar contra 11, tem que jogar contra a arbitragem porque é a nossa rotina na temporada.

Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o gol foi mal anulado pelo árbitro Matheus Candançan.

Sem a Copa do Brasil, o Tricolor volta suas atenções para o Brasileirão. No próximo domingo, enfrenta o Bahia na Arena, às 11h. Atualmente, está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com nove pontos.