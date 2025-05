Volpi assume falha no gol do Godoy Cruz e reclama de calendário do Grêmio: "A gente viaja a cada dois dias"

Tiago Volpi fez defesas difíceis, mas falhou no gol de empate.

João Pedro abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, mas Andino empatou aos 29, com direito a falha de Tiago Volpi .

Após o apito final, o goleiro comentou sobre o lance, em que defende o chute de Altamira para o meio da área. No rebote, Andino chutou em cima dele , que espalmou para dentro do gol.

— Bom, o rebote é batido para o meio da área. Foi o que nas condições eu consegui fazer, consegui jogar o rebote somente para aquele lado , e depois não consigo fazer, efetuar a defesa na segunda jogada. Agora é trabalhar para melhorar essas questões também, porque a gente queria ter saído daqui com a vitória — respondeu Volpi sobre o lance.

Time não convence

Em relação à má fase do time na temporada, o goleiro ressaltou o calendário apertado , que diminui a quantidade de treinos da equipe.

— A gente tem buscado poder entender da maneira que a gente pode no sentido da falta de tempo para treinar. A gente viaja a cada dois dias , joga, só tem tempo, na maioria das vezes, de recuperar e jogar de novo — citou.

Na sequência, Volpi elogiou Mano Menezes e disse que o treinador está priorizando uma melhora no sistema defensivo , já que o Grêmio apresenta mais fragilidades no setor.

Vaias da torcida

Ao término do primeiro tempo, mas principalmente após o apito final da partida, o torcedor presente na Arena vaiou o desempenho do Grêmio contra o Godoy Cruz.

Mesmo assim, Tiago Volpi entende a reação da torcida e que o ato faz parte do futebol.

— O torcedor, agora no final, tem o direito de se manifestar da maneira lógica, pacificamente, da maneira que ele quiser. Ele está insatisfeito, ele quer que o time ganhe, e durante o jogo o torcedor esteve com a gente — finalizou Volpi.

