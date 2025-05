Veja quanto a classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana garante aos cofres do Grêmio

O Grêmio preferia ir direto às oitavas de final. No entanto, a classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana assegurou uma injeção financeira em seus cofres.

Com a ida para esta fase, o Tricolor embolsará US$ 500 mil, o equivalente a cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual.

Pode parecer estranho as equipes que terminarem na segunda colocação do grupo receberem um valor que os líderes não vão receber. Entretanto, esta quantia refere-se aos direitos de transmissão dos jogos.

Com vaga nos playoffs, o Grêmio terá de realizar duas partidas contra um dos terceiros colocados da Libertadores para pleitear uma vaga nas oitavas de final.

Tricolor garantirá mais R$ 3,4 milhões

O valor recebido pelos playoffs se soma aos US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) já recebidos pela participação na fase de grupos.

A Copa Sul-Americana de 2025 oferece premiações crescentes a cada etapa. Caso o Grêmio avance para as oitavas de final, o clube garantirá mais US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões).

Chegar às quartas de final rende US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões), e às semifinais, US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões).

O vice-campeão da competição fatura US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões), enquanto o campeão leva para casa US$ 6,5 milhões (aproximadamente R$ 36,9 milhões) , acumulando os valores das fases anteriores.

