Três motivos para a derrota do Grêmio para o CSA

O Grêmio teve mais um resultado negativo na temporada. A derrota por 3 a 2 contra o CSA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil , foi a primeira de Mano Menezes desde que retornou ao comando do Tricolor. O resultado e o desempenho em Alagoas evidencia que há muito trabalho para fazer.

Os três motivos para a derrota do Grêmio contra o CSA

Excesso de falhas individuais

Jemerson no primeiro gol estava mal posicionado e um espaço dentro da área surgiu. No segundo, Igor Serrote teve a chance de afastar o cruzamento, mas errou o tempo de bola. E, por fim, o gol de falta poderia ter sido evitado pelo goleiro gremista, que pareceu tropeçar na hora de pular.

Espaço no meio de campo

O espaço dado pelo Grêmio no meio de campo foi uma constante ao longo de todo o jogo. Uma "clareira" esteve aberta entre os volantes e os zagueiros. Esse espaço facilitou a vida do CSA, deixando que o camisa 10 Brayann jogar com muita liberdade no setor.