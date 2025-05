Torcedores do Grêmio protestam com faixas em passarela da Goethe após eliminação

Faixas foram estendidas em viaduto da Goethe. Reprodução / X

A madrugada desta quarta-feira (21) em Porto Alegre foi marcada por um protesto de torcedores do Grêmio, que estenderam faixas na passarela da Avenida Goethe.

A manifestação ocorreu horas após a eliminação do Tricolor da Copa do Brasil, em um empate sem gols diante do CSA.

A faixas foram retiradas pela manhã e não houve ocorrência registrada pela Brigada Militar. As mensagens nas faixas refletiam a insatisfação com a atual situação do clube. A primeira delas, "Fora Guerra", exigia a saída do presidente Alberto Guerra.

Outras faixas apresentavam dizeres ainda mais agressivos, como "Grêmio ou morte".

A cobrança se estendeu também para o próximo compromisso do time: "Se domingo não ganhar, o pau vai quebrar", em uma clara ameaça em relação ao jogo de domingo contra o Bahia, pela sequência do Brasileirão.

Além das cobranças internas, o protesto também mirou a CBF com a faixa "CBF Bet", sugerindo uma possível relação entre a entidade e casas de apostas.

Resposta do policiamento

Conforme o Tenente Coronel Hermes Völker, do batalhão que atende a região do Moinhos de Vento, a Brigada Militar tomou conhecimento do fato através das fotos que circulam nas redes sociais.