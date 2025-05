Time de Barcos ou altitude: os possíveis adversários do Grêmio em um eventual playoff da Sul-Americana

Barcos é o centroavante do Alianza Lima-PER. JUAN MABROMATA / AFP

Com chances remotas de se tornar primeiro lugar do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Grêmio já se prepara para disputar o playoff da competição continental contra um dos times eliminados na Copa Libertadores.

A conta mais simples é: se o Tricolor vencer o Sportivo Luqueño nesta quinta-feira (29), e terminar em segundo do Grupo D, o próximo rival será o Alianza Lima-PER. Isso porque o time de Mano Menezes fecharia como o melhor vice-campeão de chave e pegaria o pior terceiro colocado dos grupos da Libertadores. O time peruano, dos centroavantes Hernán Barcos, ex-Grêmio, e Paolo Guerrero, ex-Inter, fez apenas cinco pontos e já é a pior campanha dos que migram para a Sul-Americana.

Em segundo lugar da chave, com 9 pontos, o Tricolor está a dois do líder Godoy Cruz-ARG. Para se tornar primeiro – e avançar direto para as oitavas de final, a equipe de Mano Menezes teria que ganhar do Sportivo Luqueño-PAR e, ao mesmo tempo, torcer por empate (definição ficaria no saldo de gols) ou derrota dos argentinos, em casa, para o eliminado Atlético Grau-PER.

Se empatar com o Luqueño, o Tricolor dependerá dos jogos desta noite pela Libertadores. Os adversários mais prováveis serão o Bulo-Bulo-BOL e o Bucaramanga-COL. O primeiro manda os seus jogos em Cochabamba, que tem altitude de 2,5 mil metros. Já o segundo atua em Santander, cidade com altitude irrelevante do ponto de vista fisiológico. Há ainda uma combinação improvável que faria o time encarar o Bolívar-BOL, na atitude de 3,7 mil metros de La Paz.

Por fim, em caso de derrota nesta quinta (29), as combinações são bem semelhantes às de em caso de empate. A principal diferença é que o Bolívar se tornaria um adversário mais provável. Além disso, em um cenário remoto, em que a equipe gremista seja goleada pelo Sportivo Luqueño em casa, o Bahia também entraria no caminho tricolor.

Indo ao playoff da Sul-Americana, o Grêmio em qualquer hipótese fará a primeira partida fora de casa e decidirá a classificação na Arena.

Cenários do Grêmio como segundo do Grupo D

Vitória do Grêmio

Chega a 12 pontos e será melhor campanha entre os segundos (passará o Once Caldas no saldo ou pelo Fluminense em pontos)

Enfrentará o Alianza Lima-PER, que é o pior terceiro colocado dos grupos da Libertadores

Empate do Grêmio

Chega a 10 pontos e terá a segunda melhor campanha entre os terceiros (ficará atrás de Once Caldas ou Fluminense)

Enfrentará Bulo Bulo-BOL, Bucaramanga-COL ou Bolívar-BOL

Derrota do Grêmio

Fica com 9 pontos e terá a segunda ou a terceira melhor campanha entre os segundos (ficará atrás de Once Caldas ou Fluminense e Atlético-MG ou Cienciano)

Enfrentará Bulo Bulo-BOL, Bucaramanga-COL, Bolívar-BOL ou Bahia