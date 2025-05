Sorteio da Sul-Americana: como será, horário e onde assistir à definição das oitavas de final

Apenas os líderes dos grupos garantem a vaga direta às oitavas, os segundos colocados disputam a classificação em playoffs. Staff Images / Conmebol

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana 2025 ocorrerá na segunda-feira (2), a partir das 12h. O evento acontece na sede da Conmebol, no Paraguai.

O Grêmio confirma sua posição no Grupo D na noite desta quinta-feira (29), às 19h, contra o Sportivo Luqueño. Há a possibilidade de o time de Mano Menezes terminar a fase de grupos em primeiro lugar.

Na Sul-Americana, apenas os líderes dos grupos garantem a vaga direta às oitavas. Os segundos colocados disputam a classificação em playoffs contra os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

Os times que passaram direto para as oitavas compõem o pote 1, enquanto os vencedores dos playoffs formam o pote 2. Os confrontos serão entre os clubes de potes diferentes. Não há restrição entre times do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo.

Além dos confrontos, o sorteio define o chaveamento dos mata-matas. Os mandos de campo são determinados pela classificação dos times em relação ao seu aproveitamento na fase de grupos. A equipe com melhor campanha joga a partida de volta em casa.

Na mesma cerimônia, serão definidas as oitavas da Libertadores. Também na segunda-feira, às 15h30min, a CBF fará o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil.

Classificados para as oitavas de final da Sul-Americana

Universidad Católica-EQU

Lanús-ARG

Mushuc Runa-EQU

Huracán-ARG

Independiente-ARG

Godoy Cruz-ARG

Fluminense

Cienciano-PER

Os confrontos dos playoffs

Grêmio x Alianza Lima

Guaraní-PAR x Universidad de Chile

Cerro Largo-URU x Central Córdoba

Vasco x Independiente Del Valle

América de Cali x Bahia

Palestino x Bolívar

Once Caldas x Bulo Bulo

Atlético-MG x Bucaramanga

Classificados para os playoffs da Sul-Americana

Pela fase de grupos

Vasco

América de Cali-COL

Guaraní-PAR

Palestino-CHI

Cerro Largo-URU

Grêmio

Once Caldas-COL

Atlético-MG

Pela Libertadores

Universidad de Chile-CHI

Independiente del Valle-EQU

Central Córdoba-ARG

Alianza Lima-PER

Bucaramanga-COL

Bahia

Bolívar-BOL

Bulo Bulo-BOL

Onde assistir ao sorteio

A Disney+ anuncia a transmissão do sorteio. A Rádio Gaúcha fará a repercussão do evento, também em live no Youtube de GZH.

Quando serão as oitavas de final e os playoffs da Sul-Americana

Os playoffs que definirão os últimos oito classificados às oitavas ocorrerão nas semanas de 15 e 22 de julho.

Os confrontos são determinados pelas campanhas dos times na fase de grupos: os melhores que saíram da Sul-Americana enfrentam os piores que vieram da Libertadores.

8º melhor da Libertadores x 1º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 7º melhor da Libertadores x 2º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 6º melhor da Libertadores x 3º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 5º melhor da Libertadores x 4º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 4º melhor da Libertadores x 5º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 3º melhor da Libertadores x 6º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 2º melhor da Libertadores x 7º melhor da Sul-Americana

da Libertadores x da Sul-Americana 1º melhor da Libertadores x 8º melhor da Sul-Americana

As disputas das oitavas de final começam em agosto:

Jogos de ida: 12, 13 e 14 de agosto

12, 13 e 14 de agosto Jogos de volta: 19, 20 e 21 de agosto

Premiação das oitavas de final da Sul-Americana