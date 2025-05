Sócios do Grêmio podem transferir acesso para terceiros a partir do jogo contra o Bahia; veja como funciona

O Grêmio conta com uma novidade importante na Arena a partir do jogo contra o Bahia, às 11h deste domingo (25) .

"Com esta ação, o Clube busca aprimorar a experiência do torcedor , desenvolvendo solução que garante mais segurança e, ao mesmo tempo, facilita o acesso para amigos e familiares", afirmou o Grêmio em comunicado.

O novo sistema não vale para as modalidades sócios torcedores, sócios infantis e sócios juvenis.

Como fazer a transferência

Regras e condições

