Sem Tiago Volpi e Braithwaite, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Sportivo Luqueño-PAR; veja a lista

O Grêmio divulgou no início da tarde desta quinta (29) a lista de relacionados para o jogo das 19h contra o Sportivo Luqueño-PAR, pela Copa Sul-Americana. Poupados , o goleiro Tiago Volpi e o atacante Braithwaite ficaram fora da nominata, que conta ainda com os garotos Thiago Beltrame, Zortea e Jardiel.

O zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Dodi e Villasanti, o meia Cristaldo e os atacantes Cristian Olivera e Amuzu, assíduos no time titular, foram relacionados, mas vários deles devem iniciar no banco .

Novidades

No gol, a novidade será Gabriel Grando, voltando a receber uma chance como titular. Já na lateral direita, diante da escassez de peças em virtude das lesões, Gustavo Martins será improvisado no lugar de Ronald, que atuou na função contra o Bahia.

Na lateral-esquerda, por sua vez, como Marlon não está inscrito na Copa Sul-Americana, Lucas Esteves receberá uma oportunidade. Já a zaga deve ser formada por Jemerson e Viery. Há ainda uma dúvida no meio-campo, uma vez que tanto Camilo quanto o garoto Bernardo Zortéa, 18 anos, treinaram na primeira função, ao lado de Dodi.

Zortea briga por vaga no time titular.

Provável escalação

Uma provável escalação do Grêmio teria: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Lucas Esteves; Camilo (Bernardo Zortéa), Dodi e Cristaldo; Pavon, Amuzu e Arezo.

Destaque ainda para a presença, na lista de relacionados, do goleiro Thiago Beltrame, 21 anos, e do centroavante Jardiel, 20 anos, atletas pouco assíduos nos jogos do time principal.