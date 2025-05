Cristaldo pode até mesmo aparecer entre os titulares. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A lesão de Monsalve abre chance dupla para Cristaldo voltar a ser relacionado pelo Grêmio. O meia argentino sobrou do banco contra o CSA, na eliminação da Copa do Brasil, pelo limite de estrangeiros. Agora, sem o colombiano, há chance de o argentino aparecer até mesmo na equipe titular contra o Bahia, no domingo (25), na Arena.

Caso ele dispute mais uma partida no Brasileirão, uma eventual transferência para outra equipe do país pode ser inviabilizada. Segundo Mano Menezes, Cristaldo não foi relacionado em virtude do planejamento de levar outros atletas com características mais ofensivas pela necessidade de marcar gols. Em torneios organizados pela CBF, apenas nove jogadores extracomunitários podem ser relacionados por jogo.

— Não foi relacionado pelo limite de estrangeiros, só posso relacionar nove, o Kannemann jogou e preencheu uma das vagas, o Villasanti a segunda e todos os outros foram alternativas e tive que optar — revelou em coletiva.

A lesão de Monsalve abre brecha na lista, mas também no time. O colombiano teve diagnosticada uma lesão de Grau I-b do bíceps femoral da coxa esquerda. Além de Cristaldo, o outro meia disponível é Nathan, criticado pelas atuações. Desta forma, o argentino poderá reaparecer diretamente na escalação inicial.

Foi a segunda vez que o meia ficou de fora de um confronto. A primeira, contra o Godoy Cruz, segundo informações do clube, foi causada por desconforto muscular. Ele ficou no banco contra o São Paulo, mas não ingressou no jogo.

O Grêmio trabalha para contratar atletas para o segundo semestre, mas também para eventuais vendas buscando recursos. Cristaldo é um dos nomes trabalhados para eventuais negociações.