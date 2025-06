Sem Amuzu e com garotos, Grêmio chega a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude

Pouco depois das 15h30min deste sábado (31), o Grêmio chegou a fria Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, neste domingo (1º), às 16h, no Alfredo Jaconi. A ausência de Amuzu e a presença de dois garotos chamaram atenção no desembarque da delegação.

Amuzu fora

Amuzu está fora da partida por um quadro de gastroenterite, que já tirou o atleta do confronto diante do Sportivo Luqueño. O belga ficou apenas no vestiário do CT durante o treino deste sábado (31).