Revolta com a arbitragem, cédulas atiradas e cuspe: os bastidores da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil

Revolta teve o seu ápice logo após o apito final do árbitro.

De um lado barulho de portas sendo chutadas. Do outro, gritos de festa. No meio, reclamação. Após 103 minutos sem o Grêmio marcar gol sobre o CSA na Arena, a primeira reação dos dirigentes gremistas foi de transtorno contra a arbitragem na noite de terça-feira (20, marcada pela eliminação na Copa do Brasil. A confusão se estendeu ao atacante Pavon, que depôs na delegacia após ser acusado de cuspir em um policial.