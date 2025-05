Resultado frustrante e brilho de promessa da base: o que ficou da vitória do Grêmio sobre Sportivo Luqueño

Riquelme, que marcou o gol da vitória do Tricolor, foi a boa notícia da noite. Jefferson Botega / Agencia RBS

A valentia de 5 mil gremistas quase foi em vão. Um time frio, desinteressado, não fez valer sua superioridade sobre o Sportivo Luqueño recheado de desfalques e sem mais nada a disputar na Copa Sul-Americana. Não fosse o gol de Riquelme, que garantiu uma pobre vitória por 1 a 0 na Arena, as vaias ouvidas ao final da partida seriam ainda mais fortes.

A ideia era fazer o jogo contra os paraguaios ser uma confirmação da melhoria vista na vitória sobre o Bahia. Mas o time todo reserva mostrou que o trabalho para dar outros rumos na temporada será árduo.

— Achei que a equipe teve postura, entrega coisas boas. Mas não atingiu o objetivo que estava na nossa mão a conquistar. Vamos seguir o nosso caminho. Já perdemos três boas oportunidades de entregar algo que proporcione um salto de confiança, de compreensão maior do torcedor — comentou Mano Menezes.

O que claramente ainda incomoda ao técnico, é um perfil que o time não conseguiu mostrar com regularidade. Mano quer ver uma equipe capaz de competir sem a bola. E com coragem para jogar quando estiver com ela.

— A essência por muitos anos era de um time aguerrido, que não se entregava. Um time de jogo forte. A partir de algum momento, mudou. Ser um time técnico, com qualidade de jogo, não pode tirar a competitividade da equipe. Se o jogador tem capacidade técnica, mas sem força, vai tocar para o lado. A equipe precisa transpor. Nossos problemas passam por aí. E acredito que podemos resolver isso na parada — disse.

Jovem decisivo

O rendimento de uma promessa é das poucas coisas que ficou de positivo após uma noite de novas decepções para o torcedor. Após jogar pela base na quarta-feira, Riquelme contou que quase não viu a chamada para se juntar ao grupo profissional nesta quinta:

— Estava dormindo. Era meu dia de descanso — falou após a partida desta quinta.

O jovem revelou como foi a sua reação com a oportunidade recebida.

— Foi muito doido. Estava em casa com minha família, de folga. Me mandaram mensagem. Fiquei feliz pela oportunidade. Ele avisou que estava olhando para a base e que daria oportunidade — afirmou Riquelme.

Sem dar o passo adiante que era esperado, Mano e o restante do Grêmio seguem em buscas de respostas. Uma ponta de otimismo é que o time considerado titular terá dois dias de preparação para enfrentar o Juventude no próximo domingo. Quando o jogo terá um peso maior, na avaliação do clube, para o restante da temporada.