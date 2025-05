Renato Portaluppi cita queda do Grêmio e questiona: "Só o Fluminense está devendo?"

Renato citou eliminação do Grêmio ao avaliar cenário do futebol brasileiro. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

Após a goleada do Fluminense sobre a Aparecidense, na noite desta quarta-feira (21), no Estádio Mané Garrincha, pela Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi avaliou o desempenho de sua equipe e não poupou críticas à maratona de jogos que as equipes brasileiras vêm enfrentando.

Segundo o treinador, o cenário atual de desgaste tem impactado diretamente a qualidade das partidas.

Leia Mais Os efeitos do calendário no desempenho dos clubes brasileiros; assista ao podcast

Embora tenha vencido por 4 a 1, Renato demonstrou compreensão em relação às cobranças da torcida do clube carioca.

Ele também fez questão de ressaltar que a dificuldade não é exclusividade do Fluminense, citando a eliminação do Grêmio para o CSA como exemplo.

— Quando falo que o futebol está nivelado, vocês estão entendendo. Até porque estou dando exemplos. Ontem (terça-feira) o Grêmio saiu para um time de terceira divisão, o Fortaleza também. Vimos o Vasco como passou. É só o Fluminense que está devendo? Eu sei que precisamos melhorar, mas são vários jogos, viagem, desgaste. O importante no momento são os resultados para mim — destacou.

Com a goleada sobre a Aparecidense, o Fluminense avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, o clube tem duelo decisivo com o Once Caldas na última rodada, valendo classificação. Enquanto isso, o time de Renato ocupa a sétima posição no Brasileirão.