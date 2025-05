Quem é o principal culpado pela eliminação do Grêmio na Copa do Brasil? Vote na enquete 

O Grêmio cometeu um vexame logo na competição que já conquistou cinco vezes. Nesta terça-feira (20), na Arena, o Tricolor só empatou com o CSA , pela terceira fase da Copa do Brasil, e acabou eliminado. Na ida, em Alagoas, perdeu por 3 a 2.

O resultado do jogo em Porto Alegre passou diretamente pela arbitragem. Aos 43 do segundo tempo, Arezo marcou o gol que levava a decisão aos pênaltis. No entanto, o árbitro da partida Matheus Candançan foi ao VAR e anulou o gol, marcando uma falta de Kannemann no lance.