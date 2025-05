Quem é o Alianza Lima, próximo desafio do Grêmio na Copa Sul-Americana

Alianza Lima ficou em terceiro em seu grupo da Libertadores. Daniel Duarte / AFP

O Grêmio já conhece seu próximo adversário na Copa Sul-Americana de 2025: o Alianza Lima, um dos clubes mais tradicionais e populares do Peru.

O confronto será válido pelo playoff da competição, que envolverá os segundos colocados da Sul-Americana contra os terceiros da Libertadores.

Mas, afinal, quem é o Alianza Lima e como ele se destacou este ano?

História

Fundado em 1901, o Alianza Lima é um gigante do futebol peruano. Com 25 títulos nacionais, é o segundo clube com mais campeonatos peruanos, atrás apenas do Universitario.

O clube tem sua sede em Lima e manda seus jogos no Estádio Alejandro Villanueva, conhecido como Matute. A atmosfera em seus jogos em casa é sempre vibrante, com a torcida aliancista empurrando o time do início ao fim.

Zebra na Libertadores

A temporada de 2025 foi marcante para o Alianza Lima por um feito notável na Libertadores. O clube peruano surpreendeu a todos ao eliminar o Boca Juniors na fase preliminar da competição.

O primeiro jogo, disputado no Peru, terminou com vitória do Alianza Lima por 1 a 0. Na partida de volta, em plena La Bombonera, o Boca Juniors venceu por 2 a 1, levando a decisão para os pênaltis. Em uma disputa dramática, o Alianza Lima se mostrou mais eficiente e venceu por 5 a 4.

Como mandante na fase preliminar, o time venceu o Nacional-PAR (primeira fase) e o Boca (segunda fase) e empatou com o Iquique-CHI (terceira fase). No seu grupo, jogando em casa, perdeu para Libertad-PAR e São Paulo, mas venceu o Talleres-ARG.

Desempenho na fase de grupos

No entanto, a jornada na fase de grupos da Libertadores não foi tão brilhante para o Alianza. No Grupo D, ao lado de São Paulo, Libertad-PAR e Talleres, o time peruano não conseguiu avançar.

Com cinco pontos, o Alianza Lima terminou em terceiro lugar no grupo, por isso a ida à Sul-Americana.

Nomes conhecidos no elenco

Hernán Barcos, ex-Grêmio, atua no Alianza Lima. JUAN MABROMATA / AFP

O Alianza Lima de 2025 conta com a experiência de alguns nomes que são bem conhecidos do público brasileiro e sul-americano.

Hernán Barcos, com 41 anos, segue sendo uma peça fundamental no ataque do Alianza. Ele atuou pelo Grêmio entre 2013 e 2015, alcançando a marca de um dos maiores artilheiros estrangeiros da Arena.

Paolo Guerrero, também com 41 anos, é outro ícone do futebol sul-americano que veste a camisa do Alianza Lima. Com passagens no Brasil por Inter, Corinthians, Flamengo e Avaí, ele tem sido reserva, mas foi um dos artilheiros da Libertadores com cinco gols.

Além de Barcos e Guerrero, o elenco conta com o zagueiro Carlos Zambrano (ex-Boca Juniors), o meia Fernando Gaibor (ex-Del Valle) e o lateral Miguel Trauco (ex-Vasco).

O time geralmente atua em um 4-2-3-1, buscando solidez defensiva e explorando a velocidade de seus pontas e a experiência de seus atacantes. O comandante é o argentino Nestor Gorosito.

Grêmio já conheceu o Matute em 2025

Curiosamente, o Grêmio já teve a oportunidade de atuar no Estádio Alejandro Villanueva, a casa do Alianza Lima, neste ano. O Tricolor Gaúcho visitou o Matute em 7 de maio, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando enfrentou o Atlético Grau-PER.

Na ocasião, o Grau, que também é do Peru, mandou sua partida no Matute, e o Grêmio empatou em 0 a 0.