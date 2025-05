Quem é Mongelos Hanson, o goleiro do Luqueño que brilhou contra o Grêmio

Hanson defendeu um pênalti de Arezo no primeiro tempo. Duda Fortes / Agencia RBS

Na partida entre Grêmio e Sportivo Luqueño, pela última rodada da Copa Sul-Americana, um nome do time paraguaio chamou a atenção. O goleiro Francisco Mongelos Hanson dificultou a vida dos jogadores gremistas, na Arena, nesta quinta-feira (29).

Natural de Assunção, capital do Paraguai, o goleiro de 24 anos era o terceiro de sua posição na equipe. Contudo, ele passou a ter mais oportunidades com o técnico Julio Cesar Cáceres.

Esta foi a sua segunda partida na temporada. A última foi no sábado 24, diante do Guarani, pelo Paraguaio. O Sportivo Luqueño perdeu por 2 a 0.

Diante do Grêmio, o jogador fez nove defesas, sendo oito dentro da área. A principal delas foi na cobrança de pênalti de Arezo, aos 13 minutos do primeiro tempo. Aos 30 do segundo tempo, o jovem Riquelme conseguiu interromper a noite perfeita do arqueiro e abriu o placar.

Além disso, ele também defendeu bons cabeceios de Gustavo Martins e André Henrique, e uma finalização de Cristaldo. As três conclusões foram no canto do goleiro.