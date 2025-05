Quanto o Grêmio pode receber em possível venda de Cuiabano pelo Botafogo

Cuiabano recebeu duas propostas do Brighton, da Inglaterra.

O Brighton, da Inglaterra, tenta a contratação de Cuiabano , ex-Grêmio. Caso seja vendido, o lateral do Botafogo pode render dinheiro aos cofres do Tricolor .

O clubes inglês fez duas propostas, ambas com valor fixo de 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões). Na primeira, os bônus eram de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões); na segunda, as cifras aumentaram para 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões).

Quando vendeu Cuiabano ao Botafogo por R$ 8 milhões , o Grêmio acertou receber 20% do lucro que o clube carioca viesse a ter em uma venda. Caso a venda ocorra pelos 5 milhões de euros, o Grêmio terá direito a 20% de R$ 23,5 milhões (que é a diferença dos R$ 31,5 milhões a serem pagos pelos ingleses menos os R$ 8 milhões já pagos pelo Botafogo ao Grêmio). Ou seja, o valor extra para os cofres do Tricolor seria de R$ 4,7 milhões .

O lateral-esquerdo tem atuado como ponta nos últimos jogos com Renato Paiva — e marcou gol sobre o Inter na última rodada do Brasileirão — e é um dos destaques do clube na temporada: são dois gols e três assistências em 19 jogos.