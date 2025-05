Presidente do Grêmio fala sobre apoio a Samir Xaud na eleição da CBF: "Melhor caminho"

Alberto Guerra considera que novo comandante da CBF representa as ideias do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Alberto Guerra se manifestou pela primeira vez sobre o novo presidente da CBF, Samir Xaud, nesta terça-feira (27). Em entrevista ao Seleção Sportv, o presidente do Grêmio considerou que o Xaud "representa mais as ideias" do clube, sendo ele "o melhor caminho" para o futebol brasileiro.

— O Grêmio apoia a modificação do futebol brasileiro. Apoiamos uma reformulação no sistema eleitoral da CBF e estatutos. Todos os clubes concordam. A questão foi pragmática. Nos foram submetidos dois candidatos. Um já com todos os apoios. Não foi o Grêmio que colocou em condição de ser votado — disse Guerra.

O outro candidato em questão foi Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), que não chegou a efetivar sua candidatura já que não teve apoio suficiente para criar sua chapa. Com isso, a eleição teve chapa única, liderada por Xaud.

— Os dois (candidatos) me ligaram. Depois de conversar com os dois, tomamos uma decisão. Não é que escolhemos a, b ou c. Tínhamos duas possibilidades e entre as duas, entendemos que o Samir (Xaud) representa mais as ideias do Grêmio e que seria o melhor caminho — completou o presidente gremista.

Grêmio terá reforços?

Ao ser questionado sobre contratações que o Grêmio pode fazer, Alberto Guerra respondeu:

— A questão financeira é importante. Não temos grandes valores a serem investidos. A gente sabe da necessidade de reforços, estamos trabalhando intensamente nisso. Vamos anunciar nomes nestas janelas, a gente entende que o Grêmio precisa se reforçar.

Os reforço gremistas podem vir em uma das janelas do meio do ano: a primeira, entre 2 e 10 de junho; e a segunda, entre 10 de julho e 2 de setembro.