Nova camisa reserva do Grêmio vaza nas redes sociais

Fotos da nova camisa celeste do Grêmio para a temporada 2025 estão circulando das redes sociais.

ZH confirmou que este será o uniforme 2 do Grêmio para o ano . Uma camisa em um tom mais claro de azul, em vez do tradicional branco.

O vazamento expõe o design do uniforme, com gola polo, em uma combinação bloke core — moda que une a camisa de futebol com calça ou bermuda social.