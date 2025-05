Por confusão com a arbitragem, Pavon é encaminhado à delegacia na Arena após eliminação para o CSA

Atacante foi encaminhado para prestar depoimento e fazer um boletim de ocorrência pelo episódio. Valter Júnior / Agência RBS

Um dos desdobramentos da confusão que tomou a zona mista da Arena ao final do jogo contra o CSA terminou com Pavon na delegacia da Arena. O argentino foi conduzido para prestar depoimento por conta de uma cusparada em um dos policiais que estava na proteção do trio de arbitragem no caminho ao vestiário do grupo.

Segundo relato feito por quem estava no local, o argentino se desculpou com o policial que foi atingido pelo cuspe. Mesmo assim, o atacante foi encaminhado para prestar depoimento e fazer um boletim de ocorrência pelo episódio.

Uma correria entre funcionários e membros do departamento jurídico do Grêmio foi vista na zona mista da Arena. Após os ânimos se acalmarem em relação aos protestos vindos do vestiário gremista, que fica próximo ao espaço dedicado para a arbitragem no estádio, o vice de futebol Alexandre Rossato acompanhou Pavon à delegacia para resolver a situação.

Além do caso de Pavon, também deve ser registrado em súmula as reclamações dos dirigentes do Grêmio ao final do jogo.