Pavon pode ser denunciado pela procuradoria do STJD por cusparada; saiba qual é a possível punição

Pavon foi acusado de tentar cuspir contra a arbitragem. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio deve parar no banco dos réus nos próximos dias. Os desdobramentos que ocorreram após a eliminação na Copa do Brasil diante do CSA, podem ter duras consequências aos envolvidos. Os dirigentes citados na súmula, assim como o atacante Pavon, devem ser denunciados pela procuradoria do STJD.

A situação que mais preocupa o clube é a do atacante argentino. Pavon tentou cuspir no árbitro Matheus Candançan após o apito final do jogo. A cusparada acabou atingindo o rosto de um soldado da Brigada Militar. O ato foi citado em súmula após relato do policiamento à arbitragem.

Seis a 12 jogos

Pavon pode ser denunciado no 254-b do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Esse artigo trata de "cuspir em outrem". A pena imposta vai de seis a 12 jogos de suspensão. Existe o entendimento de que casos de cusparada são tratados com maior rigor pela auditoria do STJD.

Depoimento

Por conta da cusparada, Pavon prestou depoimento no Juizado Especial Criminal (JECRIM), já na madrugada de quarta-feira (21), onde foi realizado um Boletim de ocorrência (B.O). O atacante do Grêmio também pode responder criminalmente por tentativa de agressão.

Confira o relato feito pelo árbitro em súmula:

- Ademais, já no vestiário, fomos informados pelo tenente Rodrigues, da Brigada Militar, responsável pelo policiamento da partida, que o atleta de n° 7 da equipe mandante, senhor Cristian David Pavon, cuspiu no rosto do soldado Parizotto no acesso de nosso vestiário. Informo ainda que este incidente não foi visto pela equipe de arbitragem.

Dirigentes

Já com relação aos dirigentes citados em súmula — Eduardo Magrisso, Guto Peixoto e Alexandre Rossato — eles podem ser enquadrados no 258. Este artigo, segundo o CBJD, fala em "desrespeitar os árbitros ou a equipe de arbitragem, mesmo sem xingamentos diretos; invadir o campo de jogo ou o local destinado aos árbitros". A punição vai de uma a seis partidas ou de 15 a 180 dias de suspensão.