Paulo Odone relembra conversa com Assis sobre o quase retorno de Ronaldinho em 2011: "Gostaria de terminar no Grêmio"

Paulo Odone foi presidente do Grêmio cinco vezes, sendo a última delas entre 2011 e 2012.

O nome Ronaldinho Gaúcho provoca diferentes sentimentos no torcedor gremista. Na maioria das vezes, as sensações são negativas, visto que o jogador saiu do clube para o futebol europeu de forma gratuita e, posteriormente, deixou de retornar ao Tricolor para assinar com o Flamengo.

Em entrevista ao programa "Um assado para...", do comunicador Duda Garbi, o ex-presidente do Grêmio, Paulo Odone, fez declarações sobre o ex-jogador. Odone esteve a frente do clube em cinco biênios (1987/1988, 1989/1990, 2005/2006, 2007/2008 e 2011/2012).

Nos períodos, acompanhou de perto os primeiros contatos de Ronaldinho nas categorias de base do Tricolor. Contudo, também estava no clube no momento em que o craque optou por voltar ao futebol brasileiro e escolheu o Flamengo ao invés do Grêmio.

A volta que não aconteceu

Em 2011, o Grêmio esteve perto de repatriar Ronaldinho Gaúcho, que defendia o Milan. Segundo Odone, Assis, irmão e empresário do ex-jogador, admitiu a ele que Ronaldinho gostaria de encerrar a carreira no Tricolor.

— O Assis veio me propor que o Ronaldinho gostaria de terminar no Grêmio. Porque seria na casa dele e ele poderia se reabilitar em Porto Alegre — disse Paulo Odone, que ainda lembrou que o craque tinha dificuldades para frequentar locais em Porto Alegre, principalmente pela revolta da torcida gremista.

A partir da informação, o presidente do clube na época deu início ao processo que culminaria no retorno de Ronaldinho. Em um primeiro momento, deu declarações à imprensa sobre os benefícios da volta. Depois, passou a discutir com Assis a parte financeira, que logo foi acertada entre as partes. Mesmo assim, o empresário dificultava o progresso da negociação.

— Quando chegou no final, depois de muita discussão com o Assis, o Assis cresceu o olho em cima daquele contrato. Cada vez vinha mais coisa. E quando nós terminávamos um episódio, surgia outro — lembrou Odone, que ainda lembrou sobre o motivo de Ronaldinho não ter assinado o contrato, que já estava redigido:

— Ele estava no Rio e São Paulo e cada vez confundia mais, dava mais entrevista. Ora era com o Palmeiras, ora com o Flamengo. E ele dá uma ao vivo. "O Flamengo é o time do coração. Me empolga. O Palmeiras me paga bem. E o Grêmio é o time da minha cidade, da minha terra". Eu vou trazer ele assim? Quer dizer, o Flamengo é tudo que ele queria. Torcida fantástica. E o Grêmio é o time da cidade dele. É isso que nós vamos fazer?

O fim da novela

Paulo Odone disse que conversou com Assis após as declarações e pediu que Ronaldinho dissesse em público que queria realmente jogar no Grêmio. Em mais uma rodada de negociações, foi pedido R$ 12 milhões para pagar a rescisão do craque com o Milan. O fato já havia sido acordado que deveria partir dele e não do Grêmio.

Odone, então, decidiu dar fim à negociação. Assis, por sua vez, ainda tentou voltar atrás.

— O Assis me dá uma última ligada. Diz que iam repensar os 12 milhões ou coisa parecida. Eu disse, não tem mais jeito. Agora, depois dessa, dos 12 milhões e do time que é do coração dele, da torcida. Deu, Assis. Acabou. Não tem mais o que fazer. Eu estou indo para o vestiário, vou dar a entrevista e vou encerrar o assunto — lembrou o ex-presidente.

Sobre a clássica foto de caixas de som que foram instaladas no Estádio Olímpico para recepcionar Ronaldinho Gaúcho, Paulo Odone lembra que a ideia não partiu dele, mas sim de Paulo César Verardi, que era diretor executivo de Marketing da equipe. O ex-presidente informou que não havia sido informado do fato.

