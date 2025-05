Gabriel Grando é reserva de Tiago Volpi no Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

A negociação entre Palmeiras e Grêmio por Gabriel Grando esfriou. O clube paulista fez oferta de compra pelo goleiro, e existia otimismo na finalização do negócio, mas a tendência é de que as conversas não avancem neste momento.

Segundo pessoas ouvidas por GZH, a negociação travou pelo ritmo das conversas: o Grêmio não teria respondido a última proposta do clube paulista. Como Marcelo Lomba também ainda não se acertou com o Fluminense, o negócio com o time gaúcho recuou após estar muito bem encaminhado.

Mundial de Clubes

A disputa do Mundial de Clubes é tratada como algo prioritário no calendário do Palmeiras. E por isso existia pressa para solucionar as tratativas.

Oferta do Palmeiras