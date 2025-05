Os jogadores que podem ganhar espaço no Grêmio contra o Sportivo Luqueño

Lucas Esteves substituirá Marlon, que não pode ser utilizado na Copa Sul-Americana. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A última rodada da Copa Sul-Americana será de testes no Grêmio. Nesta quinta-feira (29), na Arena, o Tricolor terá uma equipe recheada de caras novas para a partida contra o Sportivo Luqueño. Uma chance para quem está no banco de reservas e quer se colocar como alternativa para Mano Menezes na sequência de jogos que virá após a parada para a disputa do Mundial de Clubes.

Já classificado para os playoffs contra um adversário vindo da Libertadores, o Tricolor pretende focar no Brasileirão até a parada para a Copa do Mundo de Clubes. A ideia no clube é garantir força máxima para pontuar contra Juventude e Corinthians e se afastar de vez do Z-4. Um respiro para focar na disputa por um lugar na parte de cima da tabela no segundo semestre.

Dois nomes serão preservados, informação antecipada por Mano em sua coletiva após a vitória sobre o Bahia. Villasanti e Kannemann ficam fora do confronto contra o Sportivo Luqueño.

— Vamos analisar as questões pontuais. Temos mais do que uma para levar em consideração. Temos a de Villasanti também, que saiu bem desgastado. Não tem sentido, em um jogo que tem essa característica, nós arriscarmos coisas que não podemos arriscar — projetou o treinador após a vitória sobre o Bahia no último domingo (25), e completou:

— Mas não queremos abrir mão de dar um passinho à frente. Não podemos perder oportunidades. Teremos uma (chance) de avançar algumas questões que foram boas para ver se elas se mantém.

Mudança tática

A saída do argentino mudará taticamente a organização do sistema defensivo, com o retorno de uma dupla de zaga formada por um destro e um canhoto. Com Wagner Leonardo e Kannemnann, dois jogadores que usam predominantemente o pé esquerdo, a saída de bola foi adaptada para evitar riscos.

O ideal, conforme dito pelo técnico, seria a manutenção para dar sequência ao modelo que protegeu a defesa nos últimos dois jogos. No entanto, há a questão física do zagueiro argentino.

— A gente procura respeitar o campo. Se funciona bem, mexemos menos. Mas é óbvio que o Kannemann tem algumas limitações físicas, (temos que) tirá-lo para que não tenha uma sequência tão grande, e provavelmente na quinta faremos isso — projetou Mano.

Outra ausência certa na partida desta quinta é Marlon. Contratado junto ao Cruzeiro, o lateral não pode ser utilizado pelo Grêmio na Copa Sul-Americana nesta fase. Seu substituto deve ser Lucas Esteves.

Preservação aprovada

Apesar de a ausência não ser por questão física, Marlon vê com bons olhos a estratégia de preservação pensada pela comissão técnica.

— Temos que melhorar a cada jogo. Desde que o Mano chegou, tenho sido titular nesse período, e treinamos essa equipe uma só vez. É mais ajustes no vídeo e recuperação. Isso por conta das viagens e do desgaste — disse Marlon, na zona mista da Arena e seguiu:

— Precisamos somar o máximo de pontos até a parada. Esse jogo de quinta é uma boa oportunidade de colocarmos jogadores mais descansados. O clássico (contra o Juventude) deste final de semana é muito importante

Ronald e Gustavo Martins, que brigam pela titularidade da lateral-direita na ausência dos outros jogadores da posição, devem estar juntos em campo nesta quinta. O primeiro deve ser volante, com o defensor improvisado no lado direito.

