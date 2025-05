Os bastidores que levaram Riquelme a ser o herói do Grêmio na Sul-Americana 

Coordenador técnico do clube vem observando jogos das categorias de base. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A vitória do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño-PAR na noite da última quinta-feira (29) foi recheada de personagens que podem ser desconhecidos do grande público. Os jovens Riquelme e Jardiel foram utilizados por Mano Menezes durante a partida.

E o meia com nome de craque argentino foi o responsável pelo gol que garantiu os três pontos para o Tricolor. O que poucos sabiam, e que foi confirmado pelo próprio Riquelme depois do jogo, é que sua convocação para o jogo decisivo contra o Luqueño ocorreu de última hora.

Amuzu e Luan Cândido apresentaram um quadro de virose e foram retirados da concentração na manhã de quinta. Com isso, Riquelme e Smiley foram convocados às pressas.

— Estou muito feliz. De última hora estar aqui. É uma noite muito especial. Só tenho que agradecer ao Mano e à comissão técnica — disse Riquelme após o jogo.

O autor do gol da vitória gremista na Sul-Americana havia atuado no dia anterior pelo time Sub-20, que venceu o Atlético Goianiense pelo Brasileirão da categoria. Presente no CT Hélio Dourado, na tarde da última quarta-feira (28), Felipão viu de perto a atuação da equipe e, antes do jogo, já havia sinalizado aos jovens jogadores que eles estavam na mira do profissional.

— O Felipão conversou com o Riquelme e o Jardiel antes do jogo da base. Disse que era pra eles se entregarem em campo. Mas só o Jardiel foi convocado antecipadamente — confidenciou um dirigente para a reportagem de Zero Hora.

Com oportunidade, mas sem ser a solução

De fato a convocação de Jardiel foi projetada pela comissão técnica do elenco principal. Tanto que, mesmo tendo marcado um dos gols da vitória Tricolor sobre os goianos, Jardiel foi substituído no início do segundo tempo como forma de preservação para a partida pelo elenco principal no dia seguinte.

O meia Riquelme, titular da equipe sub-20, foi utilizado durante quase todo o jogo contra o Atlético-GO. No dia seguinte, aos 29 minutos do segundo tempo, na Arena, contra o Sportivo Luqueño, o jovem apara um cruzamento de Pavon e marca o gol que garantiria a vitória do Grêmio sobre os paraguaios.

— Olha, vamos deixar uma coisa bem clara, os jovens comigo sempre vão ter oportunidade, porque sempre trabalhei com jogadores jovens ao longo da carreira, mas também vou adiantar que eles não vão ser as soluções que nós precisamos ter e, sobre eles, não pode estar a pressão de resolver os problemas do Grêmio — disse o técnico Mano Menezes.

Para o jogo contra o Juventude, domingo (1°), pelo Brasileirão, o treinador pode manter no grupo os garotos Riquelme e Jardiel. Suas utilizações, no entanto, dependerão do planejamento que será estabelecido pela comissão técnica.

A ideia é de que eles fiquem treinando no profissional, mas também à disposição do time sub-20.

