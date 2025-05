 "O trabalho não é de um dia para o outro", diz Felipão após protestos de torcedores do Grêmio

Felipão atua como coordenador técnico do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A má fase do Grêmio resultou em protestos dos torcedores. No último sábado (24), gremistas foram ao CT Luiz Carvalho para cobrar jogadores. O descontentamento veio após a eliminação para o CSA na Copa do Brasil, na última terça-feira (20).

Na manhã deste domingo (25), antes de o Tricolor entrar em campo contra o Bahia, pelo Brasileirão, Felipão falou sobre a situação do clube e as manifestações. O profissional vem atuando como coordenador técnico do Grêmio há cerca de um mês.

— É normal. O pessoal que foi lá também sente, é gremista, está cobrando. Mas o que os jogadores, o que a direção, o que o Mano vem fazendo é um trabalho que não é de um dia pro outro, e os resultados vão acontecer à medida que conseguirmos realmente fazer com que os jogadores entendam tudo aquilo que o Mano quer. Não com tranquilidade, mas tentando pôr em prática nos treinos para que chegando nos jogos coloque-se em andamento aquela situação — completou, em pronunciamento na zona mista antes de o jogo contra o Bahia:

— Não vai ser fácil, não é fácil, mas o que eu tenho notado e dito a todos os gremistas aqui, o que eu tenho visto do trabalho de todos da comissão técnica, mas principalmente do Mano, é muito, muito bom, só que ainda nos falta resultado — afirmou.

Na manhã deste domingo, grupo de torcedores realizou um novo protesto, agora na Arena, antes do jogo entre Grêmio e Bahia. Com faixas, fogos de artifício e gritos, um grupo de algumas dezenas pediu as saídas do presidente Alberto Guerra e do executivo Luis Vagner Vivian.