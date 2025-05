Encontro ocorreu nesta quinta-feira na CBF. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Inconformado com polêmicas de arbitragem em suas partidas, o Grêmio se reuniu, nesta quinta-feira (22), com a Comissão de Arbitragem da CBF, no Rio de Janeiro. O clube apresentou lances em que entende que foi prejudicado e fez sugestões à entidade.

O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari representaram o Tricolor, acompanhados de Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Rodrigo Cintra, presidente da comissão, liderou a equipe da CBF.

No encontro, o Grêmio expôs oito lances polêmicos (confira abaixo) em que se sentiu prejudicado. Todos eles foram por competições nacionais em 2025. O último foi o gol anulado contra o CSA pela Copa do Brasil.

Uma das reivindicações do Tricolor, segundo comunicado do clube, é a padronização de critérios a partir da criação de uma escola de arbitragem. Também foi citada a implementação de tecnologias mais modernas em apoio ao VAR.

De acordo com a nota, a Comissão de Arbitragem da CBF fez ponderações e se comprometeu em avaliar as sugestões do Grêmio.

— A reunião foi boa no sentido de a gente demonstrar as nossas inconformidades sobre o que vem acontecendo. Para entender alguns critérios de arbitragem e propor soluções para que isso não aconteça mais, não só com o Grêmio como com outros clubes também — afirma o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.

Os lances reclamados pelo Grêmio

Grêmio x Flamengo (Brasileiro) - Possível pênalti para o Grêmio não marcado. ⁠

Gre-Nal (Brasileiro) - Possível pênalti para o Grêmio não marcado.

⁠Vitória x Grêmio (Brasileiro) - Agressão em Villasanti sem interferência do VAR.

⁠Grêmio x Santos (Brasileiro) - Falta violenta em Dodi sem interferência do VAR.⁠

Grêmio x Santos (Brasileiro) - Possível pênalti para o Grêmio não marcado.

⁠São Paulo x Grêmio (Brasileiro) - Agressão em Dodi sem interferência do VAR.

São Paulo x Grêmio (Brasileiro) - Possível falta em Jemerson antes do lance de pênalti.

Grêmio x CSA (Copa do Brasil) - Gol anulado de Aravena.