Cristaldo será uma das atrações do Grêmio contra o Sportivo Luqueño.

Sem força máxima

Já classificado para os playoffs contra um dos eliminados da Libertadores, o Tricolor precisa vencer os paraguaios e torcer que o Godoy Cruz, no máximo, empate com o Atlético Grau para avançar direto às oitavas de final da competição.

Ausências

A provável escalação do Grêmio tem, assim: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Lucas Esteves; Camilo (Bernardo Zortéa), Dodi e Cristaldo; Pavon, Amuzu e Arezo.

