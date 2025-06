O provável time do Grêmio contra o Juventude

Tricolor contará com o retorno da maior parte de seus titulares. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio encara o Juventude, às 16h deste domingo (1º), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Depois de poupar a maior parte dos titulares contra o Sportivo Luqueño pela Sul-Americana, Mano Menezes deve utilizar força máxima — dentro do possível — para o confronto na Serra. Apenas um jogador deve ser repetido nas duas escalações.

Pelas ausências por lesões de João Pedro, Igor Serrote e João Lucas, a lateral direita do Tricolor deve ser preenchida pelo zagueiro Gustavo Martins. Se não for ele, o volante Ronald ocupará o espaço. Ambos jogaram no duelo pelo torneio continental.

Amuzu, que não foi relacionado para a última partida, é a principal dúvida. O belga será reavaliado em virtude de indisposição estomacal.

Diante disso, o Grêmio deve ir a campo com: Volpi; Gustavo Martins (Ronald), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Aravena); Braithwaite.