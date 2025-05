O provável time do Grêmio contra o CSA

Alysson e Amuzu são opções para a ponta. Jefferson Botega / Agencia RBS

Com necessidade de vencer, o Grêmio enfrenta o CSA nesta terça-feira (20), às 21h30min, na Arena, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida vale a classificação para as oitavas de final.

No jogo de ida, em Alagoas, o CSA venceu por 3 a 2. Por isso, o Grêmio precisa garantir a vitória com, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por um gol de saldo, o duelo irá para os pênaltis. Empate ou derrota elimina a equipe gaúcha.

O Grêmio deve contar com força máxima para buscar o resultado. A principal dúvida está na ponta, onde Amuzu e Alysson disputam a posição. Aravena e Pavon são outras possibilidades que o técnico Mano Menezes pode testar.

O provável time do Grêmio

O provável time do Grêmio para a decisão contra o CSA é: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Villasanti, Dodi, Alysson (Amuzu), Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.

